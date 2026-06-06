مباشر.. مباراة السعودية ضد بورتوريكو الودية.. لحظة بلحظة

مباشر: مباراة السعودية ضد بورتوريكو الودية صباح اليوم السبت ضمن استعدادات الأخضر لنهائيات كأس العالم 2026.

يحتضن ملعب "كيو 2" المواجهة التي تنطلق في الثانية صباحًا (02:00) بتوقيت السعودية ومصر وقطر، الثالثة صباحًا (03:00) بتوقيت الإمارات.

ويفتقد المنتخب السعودي لخدمات الثنائي حسان تمبكتي مدافع الهلال ونواف العقيدي حارس مرمى النصر بسبب عدم الجاهزية.

القنوات الناقلة لمباراة السعودية وبورتوريكو

كما يمكنكم متابعة أحداث المباراة، لحظة بلحظة، من خلال التغطية المباشرة للجزيرة نت.

وخسر المنتخب السعودي الودية الأولى 1-2 ضد الإكوادور على هامش معسكره في الولايات المتحدة.

ويختتم المنتخب السعودي مبارياته الودية بلقاء السنغال يوم 9 يونيو/حزيران الجاري قبل بدء مشواره المونديالي.

ويقع المنتخب السعودي في كأس العالم في المجموعة الثامنة رفقة أوروغواي وإسبانيا والرأس الأخضر.