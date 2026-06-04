مباشر مباراة العراق ضد إسبانيا الودية استعدادا لكأس العالم 2026

مباشر مباراة العراق ضد إسبانيا الودية استعداد لكأس العالم 2026 لكرة القدم.

ويواجه "اسود الرافدين" "الماتادور" الإسباني وديا بمدينة لاكورونيا تحضيرا لمنافسات المنتخبين للمونديال المرتقب.

موعد مباراة العراق ضد إسبانيا

وتقام المباراة الودية بين العراق وإسبانيا اليوم الخميس 4 يونيو/حزيران 2026 بملعب الريازور بمدينة لاكورونيا الإسبانية.

وتنطلق المباراة الساعة العاشرة مساء (22:00) بتوقيت العراق والسعودية وقطر ومصر، و(21:00) بتوقيت إسبانيا، و(20:00) بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

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تأتي المباراة في إطار تحضيرات المنتخبين لكأس العالم 2026 حيث من المنتظر أن يلتقي منتخب العراق كلا من النرويج وفرنسا والسنغال لحساب المجموعة التاسعة، في حين ستلعب إسبانيا ضمن المجموعة الثامنة التي تضم جزر الرأس الأخضر والسعودية وأوروغواي.