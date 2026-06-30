مباراة مباشرةمباراة مباشرة,
مباشر.. مباراة فرنسا ضد السويد في دور الـ 32 من كأس العالم.. لحظة بلحظة
Published On 30/6/2026
مباشر مباراة فرنسا ضد السويد في دور الـ 32 من كأس العالم.. لحظة بلحظة
يلتقي المنتخبان الفرنسي والسويدي على ملعب نيويورك نيوجيرسي ضمن منافسات دور الـ 32 من كأس العالم عام 2026، في مواجهة يدخلها "الديوك" بأفضلية واضحة بعد دور مجموعات مثالي، بينما تتطلع السويد إلى مواصلة مغامرتها وإحداث إحدى مفاجآت البطولة.
ووصل المنتخب الفرنسي إلى الأدوار الإقصائية بالعلامة الكاملة بعدما تصدر مجموعته برصيد 9 نقاط، في حين تأهلت السويد ضمن أفضل المنتخبات صاحبة المركز الثالث برصيد 4 نقاط.
وتنطلق مباراة فرنسا ضد السويد في الساعة الثانية عشرة ليلا (00:00) بتوقيت السعودية وقطر ومصر، (22:00) بتوقيت المغرب والجزائر وتونس.