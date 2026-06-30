مباشر مباراة المغرب ضد هولندا في كأس العالم 2026.. لحظة بلحظة
مباشر مباراة المغرب ضد هولندا في كأس العالم 2026.. لحظة بلحظة
مباشر مباراة المغرب ضد هولندا في كأس العالم 2026، حيث يحتضن ملعب "استاد مونتيري" مواجهة من العيار الثقيل تجمع بين منتخب هولندا ونظيره المنتخب المغربي ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس العالم لكرة القدم، في لقاء يعد واحدا من أبرز مواجهات هذا الدور بالنظر إلى المستوى المميز الذي قدمه المنتخبان خلال مرحلة المجموعات.
مباشر مباراة المغرب ضد هولندا في كأس العالم 2026.. لحظة بلحظة
ووصل المنتخبان إلى الأدوار الإقصائية برصيد سبع نقاط لكل منهما، بعدما تصدرت هولندا مجموعتهما، في حين حل المغرب وصيفا، ليضربا موعدا يعد بالكثير من الإثارة والندية.
مباشر مباراة المغرب ضد هولندا في كأس العالم
تقام مباراة المغرب ضد هولندا في كأس العالم اليوم الثلاثاء 30 يونيو/حزيران 2026.
تنطلق مباراة المغرب ضد هولندا في الساعة الرابعة صباحا (04:00) بتوقيت السعودية وقطر ومصر، (02:00) بتوقيت المغرب والجزائر وتونس.
القنوات الناقلة لمباراة المغرب ضد هولندا
- بي إن سبورتس ماكس 1
- بي إن سبورتس ماكس 3
- بي إن سبورتس ماكس 3
كما يمكنكم متابعة تغطية حية ومباشرة لحظة بلحظة للمباراة عبر موقع الجزيرة نت.