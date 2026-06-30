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مباشر مباراة كوت ديفوار ضد النرويج في كأس العالم 2026.. لحظة بلحظة
Published On 30/6/2026
مباشر مباراة كوت ديفوار ضد النرويج في كأس العالم 2026.. لحظة بلحظة
تغطية مباشرة لمباراة منتخب كوت ديفوار ضد نظيره النرويجي، اليوم الثلاثاء في دور الـ32 بكأس العالم 2026 لكرة القدم.
تقام المباراة على ملعب "إيه تي أند تي" بمدينة أرلينغتون، ولاية تكساس، وتبدأ الساعة الخامسة مساء بتوقيت غرينتش وأبيدجان (الثامنة مساء 20:00 حسب توقيت مكة المكرمة والدوحة والقاهرة).
وسيلعب الفائز من هذه المواجهة ضد البرازيل التي تأهلت بشق الأنفس أمام اليابان (2-1) بهدف قاتل من البديل مارتينلي في الوقت بدل الضائع، الأحد المقبل.