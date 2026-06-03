مباشر.. مباراة الجزائر ضد هولندا الودية.. لحظة بلحظة

مباشر، مباراة الجزائر ضد هولندا الودية، مساء اليوم الأربعاء ضمن استعدادات الفريقين لنهائيات كأس العالم 2026.

يحتضن ملعب "دي كويب" المواجهة التي تنطلق الساعة الثامنة إلا الربع مساء (19:45) بتوقيت الجزائر، العاشرة إلا الربع مساء بتوقيت مصر والسعودية وقطر، والحادية عشرة إلا ربعا (22:45) بتوقيت الإمارات. وسيديرها الحكم النمساوي جاكوب سيميلر.

القنوات الناقلة لمباراة الجزائر وهولندا

القناة الأولى الجزائرية (الأرضية)

كما يمكنكم متابعة أحداث المباراة، لحظة بلحظة، من خلال التغطيات المباشرة للجزيرة نت.

بالنسبة لهولندا، تُعدّ هذه المباراة فرصةً لتحسين الأداء، وتقييم اللياقة البدنية، والحفاظ على الزخم قبل السفر إلى كأس العالم. أما بالنسبة للجزائر، فتمثل المباراة اختبارًا صعبًا أمام أحد أقوى المنتخبات الأوروبية على أرضها.

يستهل المنتخب الجزائري مشواره في المونديال يوم 17 يونيو/حزيران بمواجهة قوية أمام الأرجنتين في مدينة كانساس سيتي، قبل أن يلتقي منتخب الأردن يوم 23 من الشهر ذاته في مدينة سانتا كلارا بولاية كاليفورنيا، ثم يختتم مبارياته في دور المجموعات بمواجهة النمسا يوم 28 يونيو/حزيران في كانساس سيتي.

بدوره يبدأ المنتخب الهولندي مشواره في البطولة بمواجهة اليابان يوم 14 يونيو/حزيران، قبل أن يلتقي السويد في 20 من الشهر ذاته، ثم يختتم منافسات دور المجموعات بمواجهة المنتخب التونسي يوم 25 يونيو/حزيران.