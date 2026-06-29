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مباشر مباراة ألمانيا ضد باراغواي في دور الـ32 من كأس العالم.. لحظة بلحظة
Published On 29/6/2026
مباشر مباراة ألمانيا ضد باراغواي في دور الـ32 من كأس العالم.. لحظة بلحظة
يحتضن ملعب جيليت (بوسطن) مواجهة مرتقبة تجمع بين المنتخبين الألماني والباراغواياني، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس العالم 2026، المقامة بتنظيم مشترك في الولايات المتحدة الأمريكية، وكندا، والمكسيك.
وتحمل المباراة أهمية بالغة لكلا الطرفين، إذ لا مجال لأنصاف الحلول في أولى مراحل الأدوار الإقصائية للبطولة؛ حيث يتعين على أحد المنتخبين حسم بطاقة التأهل إلى الدور التالي خلال الوقت الأصلي للمباراة، أو اللجوء إلى الأشواط الإضافية وركلات الترجيح إذا استمر التعادل، فيما سيودع الطرف الخاسر منافسات المونديال بشكل رسمي.
بطاقة مباراة ألمانيا ضد باراغواي
- الدور: خروج المغلوب.
- الملعب: جيليت (فوكسبوروه الأمريكية).
- الحكم: المغربي جلال جيد.
- التوقيت: تجري المباراة في الساعة (23:30) مساء بتوقيت السعودية وقطر ومصر، (21:30) بتوقيت المغرب والجزائر وتونس.
القنوات الناقلة لمباراة ألمانيا ضد باراغواي في كأس العالم 2026
- بي إن سبورتس ماكس 2.