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مباشر مباراة البرازيل ضد اليابان بدور الـ32 في كأس العالم 2026.. لحظة بلحظة
Published On 29/6/2026
مباشر مباراة البرازيل ضد اليابان بدور الـ32 في كأس العالم 2026.. لحظة بلحظة
تقام مواجهة البرازيل واليابان اليوم الإثنين على ملعب مدينة هيوستن الأمريكية، وتبدأ الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة والقاهرة، ضمن مباريات دور الـ32 من مونديال 2026.
تحمل هذه القمة المونديالية طابعاً استثنائياً يُوصف بصراع "التلميذ والمعلم"، نظراً للدور التاريخي الكبير الذي لعبته كرة القدم البرازيلية ونجومها في تطوير الدوري الياباني منذ أوائل التسعينيات.
تدخل اليابان، الطامحة لبلوغ النهائي لأول مرة، اللقاء متسلحة بتطورها المذهل ونتائجها الإيجابية الأخيرة أمام كبار أوروبا، إضافة لفوزها الودي الأخير على البرازيل. في المقابل، تسعى "السيليساو" لتأكيد تفوقها التاريخي في مباراة تؤكد الإحصائيات تقلص الفوارق الفنية والبدنية فيها بين الفريقين، مما ينذر بقمة كروية مثيرة لا تقبل القسمة.