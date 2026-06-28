مباشر مباراة الجزائر ضد النمسا في كأس العالم 2026.. لحظة بلحظة
مباشر مباراة الجزائر ضد النمسا في كأس العالم 2026،
مباشر مباراة الجزائر ضد النمسا في كأس العالم 2026، حيث يحتضن استاد "أروهيد" مواجهة مصيرية مرتقبة تجمع بين منتخبي الجزائر ضد النمسا، لحساب الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة العاشرة في نهائيات كأس العالم 2026.
وتتجه الأنظار صوب هذه المواجهة التي تصنف كصراع مباشر على خطف بطاقة التأهل الثانية إلى دور الـ32؛ في وقت ضمن فيه المنتخب الأرجنتيني عبوره رسميا إلى الدور المقبل، بعدما تربع على صدارة المجموعة بالعلامة الكاملة في أول جولتين.
موعد مباراة الجزائر ضد النمسا في كأس العالم 2026
تُقام مباراة الجزائر ضد النمسا في كأس العالم 2026 فجر اليوم الأحد 28 يونيو/حزيران الجاري.
ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الثالثة صباحا (03:00) بتوقيت الجزائر، الخامسة صباحا (05:00) بتوقيت مكة المكرمة والدوحة والقاهرة، السادسة (06:00) صباحا بتوقيت الإمارات.
القنوات الناقلة لمباراة الجزائر ضد النمسا في كأس العالم 2026
تمتلك شبكة "بي إن سبورت" الحق الحصري في نقل كل مباريات نهائيات كأس العالم 2026.
- beIN SPORTS MAX 2
- beIN SPORTS MAX 6
كما يمكنكم متابعة أحداث المباراة لحظة بلحظة من خلال التغطيات المباشرة للجزيرة نت.