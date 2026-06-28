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مباشر مباراة جنوب أفريقيا ضد كندا في دور الـ32 لكأس العالم 2026
Published On 28/6/2026
مباشر مباراة جنوب أفريقيا ضد كندا في دور الـ32 لكأس العالم 2026 لكرة القدم
تغطية مباشرة لمباراة لا تقبل القسمة على اثنين، حيث يصطدم منتخب جنوب أفريقيا بنظيره الكندي على أرضية ملعب "صوفي"، ضمن منافسات دور الـ32 من مونديال 2026.
يدخل المنتخبان هذه المواجهة الإقصائية الحاسمة بطموح مشترك نحو بلوغ ثمن النهائي، بعد مسار متشابه في دور المجموعات؛ إذ تأهل كلاهما من مقعد الوصافة برصيد 4 نقاط. "البافانا بافانا" يسعون لمواصلة صحوتهم بعد فوزهم الأخير الحاسم على كوريا الجنوبية، بينما تطمح كندا لاستعادة توازنها وتجاوز عقبة ممثل القارة السمراء في مواجهة محفوفة بالمخاطر ومفتوحة على كافة الاحتمالات.
تنطلق صافرة البداية في تمام العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة. ابقوا معنا لحظة بلحظة لننقل لكم التشكيلات الرسمية وأدق التفاصيل الحية لهذه الموقعة المونديالية المرتقبة!