مباراة مباشرةمباراة مباشرة,
مباشر مباراة الأردن ضد الأرجنتين في كأس العالم 2026.. لحظة بلحظة
Published On 28/6/2026
مباشر مباراة الأردن ضد الأرجنتين في كأس العالم 2026.. لحظة بلحظة
يختتم المنتخب الأردني مشواره في منافسات المجموعة العاشرة لبطولة كأس العالم 2026 لكرة القدم بمواجهة تاريخية مرتقبة ضد المنتخب الأرجنتيني.
ورغم توديع "النشامى" للبطولة رسميا إثر الخسارة أمام النمسا والجزائر، يسعى الفريق لاستغلال فرصة اللعب أمام ميسي ورفاقه لتقديم أداء مشرف وترك بصمة مميزة، بينما يدخل منتخب "التانغو" المباراة بأريحية تامة بعد حسم التأهل والصدارة، طامحا لإنهاء دور المجموعات بالعلامة الكاملة.
وتقام هذه المواجهة المنتظرة صباح يوم الأحد 28 يونيو/حزيران 2026 على ملعب "إيه تي آند تي" بمدينة
الأمريكية، حيث تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة الخامسة صباحا بتوقيت السعودية والأردن، والسادسة صباحا بتوقيت الإمارات.