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مباشر مباراة البرتغال ضد كولومبيا في كأس العالم 2026.. لحظة بلحظة
Published On 28/6/2026
مباشر مباراة البرتغال ضد كولومبيا في كأس العالم 2026.. لحظة بلحظة
تتجه الأنظار إلى المواجهة المرتقبة التي تجمع منتخبي كولومبيا والبرتغال في قمة مباريات المجموعة الحادية عشرة، حيث يتنافس الفريقان على حسم الصدارة بعد ضمانهما التأهل رسميا لدور الـ32.
وتدخل كولومبيا، بقيادة الثنائي لويس دياز ودانيال مونيوث، اللقاء متصدرة الترتيب برصيد 6 نقاط (عقب فوزها على أوزبكستان 3-1 والكونغو الديمقراطية 1-0)، بينما تسعى البرتغال بقيادة النجم كريستيانو رونالدو، صاحبة الوصافة بـ4 نقاط (تعادل مع الكونغو 1-1 واكتساح أوزبكستان 5-0)، لاقتناص المركز الأول بنقاط المباراة الثلاث.
وتقام هذه القمة الكروية المنتظرة على ملعب "هارد روك" في مدينة ميامي الأمريكية، حيث تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 7:30 مساء بالتوقيت المحلي (11:30 مساء بتوقيت غرينتش).