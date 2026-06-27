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مباشر مباراة مصر ضد إيران في كأس العالم 2026.. لحظة بلحظة
Published On 27/6/2026|
آخر تحديث: 04:59 (توقيت مكة)
مباشر مباراة مصر ضد إيران في كأس العالم 2026
مباشر مباراة مصر ضد إيران في كأس العالم 2026، حيث يستضيف استاد لومين فيلد في سياتل مواجهة مرتقبة وقوية تجمع بين مصر وإيران، ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة السابعة في بطولة كأس العالم 2026.
مباشر مباراة مصر ضد إيران في كأس العالم 2026
ويسعى المنتخب المصري لتأمين صدارته وتأهله لدور الـ32 في بطولة كأس العالم 2026 لكرة القدم المقامة حاليا في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، عندما يواجه نظيره الإيراني.
موعد مباراة مصر ضد إيران في كأس العالم 2026
تقام مباراة مصر ضد إيران في كأس العالم 2026 اليوم السبت 27 يونيو/حزيران، عند الساعة 6:00 صباحا بتوقيت مكة المكرمة والدوحة والقاهرة وبيروت، 7:00 صباحا بتوقيت أبوظبي.
القنوات الناقلة لمباراة مصر ضد إيران في كأس العالم 2026
- BeIN Sports Max 1
كما يمكنكم متابعة أحداث المباراة لحظة بلحظة من خلال التغطيات المباشرة للجزيرة نت.