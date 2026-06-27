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مباشر مباراة إنجلترا ضد بنما في كأس العالم 2026.. لحظة بلحظة
Published On 27/6/2026
مباشر مباراة إنجلترا ضد بنما في كأس العالم 2026.. لحظة بلحظة
مع اقتراب مرحلة دور المجموعات من نهايتها واحتدام المنافسة على المقاعد الأخيرة المؤهلة إلى الأدوار الإقصائية، ستسعى إنجلترا إلى إنهاء دور المجموعات في كأس العالم 2026 لكرة القدم بشكل إيجابي السبت.
وعلى ملعب "ميتلايف" في إيست راذرفورد، يبحث المنتخب الإنجليزي عندما يواجه بنما عن الفوز لتعزيز حظوظه في صدارة المجموعة الثانية عشرة.
ورغم أن نتائج الجمعة ضمنت بالفعل تأهل إنجلترا إلى الأدوار الإقصائية، فإن عدم الفوز على بنما قد يثير المزيد من الشكوك بشأن قدرة الإنجليز على المنافسة الجدية على اللقب.
واستهلت إنجلترا مشوارها في المونديال بفوز استعراضي على كرواتيا 4-2 في دالاس الأسبوع الماضي، لكنها تعادلت سلبيا أمام غانا في مواجهة شاقة الثلاثاء.
القنوات الناقلة لمباراة إنجلترا ضد بنما في كأس العالم
- 1 beIN SPORTS MAX
- beIN SPORTS MAX 5
- beIN SPORTS MAX 6
ويمكنكم متابعة التغطية المباشرة للمباراة لحظة بلحظة عبر موقع الجزيرة نت.