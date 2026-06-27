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مباشر مباراة كرواتيا ضد غانا في كأس العالم 2026.. لحظة بلحظة
Published On 27/6/2026|
آخر تحديث: 23:07 (توقيت مكة)
مباشر مباراة كرواتيا وغانا في كأس العالم 2026.. لحظة بلحظة
ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة الثانية عشرة في بطولة كأس العالم 2026، تلعب كرواتيا ضد غانا على ملعب "لينكولن فاينانشال فيلد"، بمدينة فيلادلفيا.
ويدخل منتخب غانا المباراة بمعنويات مرتفعة بعدما قدم مستويات جيدة خلال الجولتين الماضيتين. فقد افتتح مشواره بالفوز على بنما بهدف دون مقابل، قبل أن يفرض التعادل السلبي على إنجلترا في واحدة من أبرز مفاجآت المجموعة.
على الجانب الآخر، يخوض المنتخب الكرواتي المباراة وهو يدرك أن هامش الخطأ أصبح محدودا للغاية. فبعد خسارته المثيرة أمام إنجلترا في الجولة الأولى، نجح في العودة إلى المنافسة بفوز مهم على بنما، ليحافظ على آماله في التأهل قبل الجولة الختامية.
ويطمح وصيف العالم السابق في نسخة عام 2018 إلى استثمار خبرته الكبيرة في البطولات الكبرى من أجل تجاوز هذا الاختبار الصعب.
القنوات الناقلة لمباراة كرواتيا وغانا في كأس العالم
- beIN SPORTS MAX 2 HD