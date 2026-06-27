مباشر مباراة بلجيكا ضد نيوزيلندا في كأس العالم 2026.. لحظة بلحظة
مباشر مباراة بلجيكا ضد نيوزيلندا في كأس العالم 2026.. لحظة بلحظة
بلجيكا تطمح في مباراة اليوم ضد نيوزيلندا إلى تحقيق الفوز بعد أداء مخيب للآمال في أول مباراتين في دور المجموعات.
وكانت بلجيكا قد استهلت مشوارها في البطولة بالتعادل 1-1 مع مصر، بعدما أخفقت في ترجمة الفرص العديدة التي صنعتها إلى أهداف. وبدأت أجراس الإنذار تدق بقوة عندما قاد لوكاكو خط الهجوم في التعادل السلبي مع إيران، رغم 23 محاولةً للتسجيل، سبع منها على المرمى، دون أن تهز الشباك.
تتشابك خيوط وحسابات التأهل في المجموعة السابعة، وتملك الفرق الأربعة فرصة في التأهل حتى الثواني الأخيرة في ظل اعتلاء منتخب مصر الصدارة برصيد أربع نقاط، يليه بلجيكا وإيران برصيد نقطتين لكل منهما، ويتذيل منتخب نيوزيلندا الترتيب برصيد نقطة واحدة.
في المقابل، بدأت نيوزيلندا مشوارها بأداء مقنع في التعادل مع إيران بنتيجة 2-2، لكنها فرطت في التقدم بالنتيجة مرتين، قبل أن تتلقى الخسارة أمام مصر بنتيجة 1-3 في الجولة الثانية.