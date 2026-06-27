مباشر مباراة السعودية ضد كاب فيردي في كأس العالم 2026.. لحظة بلحظة
مباشر مباراة السعودية ضد كاب فيردي في كأس العالم 2026.. لحظة بلحظة
يستضيف ملعب إن أر جي بمدينة هيوستن الأمريكية مباراة السعودية ومنافستها كاب فيردي في الجولة الأخيرة من دور المجموعات في كأس العالم 2026.
ويسعى الفريقان للفوز لضمان مقعد في دور 32 ببطولة كأس العالم، حيث تأمل كاب فيردي في مواصلة مسيرتها باعتبارها إحدى القصص الملهمة في البطولة والفريق الثاني المفضل لدى مجموعة من المشجعين في البطولة بعد منتخباتهم الوطنية.
قنوات البث الناقلة لمباراة السعودية ضد كاب فيردي
- بي إن سبورتس ماكس 3
- بي إن سبورتس ماكس 5
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وتتصدر إسبانيا، إحدى الدول المرشحة دوما للفوز بالبطولة، المجموعة الثامنة برصيد أربع نقاط من مباراتين، في حين أن منافستها أوروغواي تمتلك نقطتين. وتملك الرأس الأخضر نقطتين أيضا والسعودية نقطة واحدة، مما يعني أن أيا من الفرق الأربعة لا يزال بإمكانه التأهل إلى الدور التالي.
وخسرت السعودية 4-0 أمام إسبانيا في مباراتها السابقة، لكن تعتقد أنها تمتلك فرصة جيدة وتأمل أن تتبدد طاقة كاب فيردي وسط رطوبة هيوستن.
ولم تصل السعودية من قبل إلى أدوار خروج المغلوب في كأس العالم سوى في نسخة 1994 التي أقيمت في الولايات المتحدة، حيث خرجت من دور 16 للبطولة.