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مباشر مباراة إسبانيا ضد أوروغواي في كأس العالم 2026.. لحظة بلحظة
Published On 27/6/2026|
آخر تحديث: 02:08 (توقيت مكة)
مباشر مباراة إسبانيا ضد أوروغواي في كأس العالم 2026.. لحظة بلحظة
مباشر إسبانيا ضد أوروغواي حيث يستضيف استاد أكرون في غوادالاخارا مواجهة مرتقبة وقوية تجمع بين أوروغواي وإسبانيا، ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الثامنة في بطولة كأس العالم 2026.
مباشر مباراة إسبانيا ضد أوروغواي في كأس العالم 2026
وتتجه الأنظار إلى المواجهة المرتقبة التي تجمع بين منتخبي إسبانيا وأوروغواي، في لقاء يحمل أهمية كبيرة للفريقين الساعيين إلى حجز بطاقة التأهل إلى الأدوار الإقصائية وإنهاء دور المجموعات بأفضل صورة ممكنة.
موعد مباراة إسبانيا ضد أوروغواي ضد في كأس العالم 2026
موعد مباراة إسبانيا ضد أوروغواي في كأس العالم 2026 فجر السبت 27 يونيو/حزيران 2026، على استاد أكرون في غوادالاخارا.
تنطلق صافرة بداية المباراة في الثالثة فجرا (03:00) بتوقيت مكة المكرمة والدوحة والقاهرة.
القنوات الناقلة لمباراة إسبانيا ضد أوروغواي في كأس العالم 2026
- BeIN Sports Max 3
كما يمكنكم متابعة أحداث المباراة لحظة بلحظة من خلال التغطيات المباشرة للجزيرة نت.