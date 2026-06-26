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مباشر مباراة تونس ضد هولندا في كأس العالم 2026.. لحظة بلحظة
Published On 26/6/2026
مباشر مباراة تونس وهولندا في كأس العالم 2026.. لحظة بلحظة
على ملعب آروهيد في كنساس سيتي يتواجه منتخب تونس مع هولندا في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات في كأس العالم عام 2026.
ويتطلع منتخب تونس للخروج بنتيجة إيجابية أمام هولندا في مباراته الأخيرة بمرحلة المجموعات لترك ذكرى جيدة في مشاركته بالبطولة المقامة حاليا في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.
وتتصدر هولندا ترتيب المجموعة السادسة برصيد 4 نقاط، بفارق الأهداف أمام أقرب ملاحقيها منتخب اليابان، المتساوي معها في الرصيد ذاته، في حين يتواجد منتخب السويد في المركز الثالث بـ 3 نقاط، ويحتل منتخب تونس -الذي ودع البطولة- المركز الرابع بلا نقاط.
القنوات الناقلة لمباراة تونس وهولندا
- beIN SPORTS MAX 3
ويمكنكم متابعة التغطية المباشرة للمباراة عبر موقع الجزيرة نت.