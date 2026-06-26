مباشر مباراة فرنسا ضد النرويج في كأس العالم 2026.. لحظة بلحظة
مباشر مباراة فرنسا ضد النرويج في كأس العالم 2026.. لحظة بلحظة
تغطية الجزيرة رياضة للقمة الأوروبية بين فرنسا والنرويج في كأس العالم 2026، ويحتضن ملعب بوسطن، الجمعة، المواجهة القوية بين المنتخبين الفرنسي والنرويجي ، في لقاء يدخله الطرفان بعد ضمان التأهل إلى دور الـ32، بينما يبقى الصراع قائماً على صدارة المجموعة.
ويتصدر المنتخبان ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط لكل منهما، بعدما حققا انتصارين في أول جولتين، في حين يحتل السنغال المركز الثالث من دون نقاط، متقدماً على العراق بفارق الأهداف.
ويدخل المنتخب النرويجي المباراة بمعنويات مرتفعة عقب فوزه المثير على السنغال بنتيجة 3-2 في الجولة الماضية، بفضل ثنائية إرلينغ هالاند، ليواصل المنتخب الإسكندنافي سلسلة من خمس مباريات متتالية من دون خسارة في جميع المسابقات.
وتحمل المواجهة أيضاً بعداً ثأرياً بالنسبة للمنتخب النرويجي، إذ يعود آخر لقاء بين المنتخبين إلى مايو/أيار 2014، عندما حققت فرنسا فوزاً عريضاً بنتيجة 4-0.