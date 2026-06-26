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مباشر.. مباراة تركيا ضد أمريكا في كأس العالم 2026.. لحظة بلحظة
Published On 26/6/2026
مباشر مباراة تركيا ضد أمريكا في كأس العالم 2026.. لحظة بلحظة
تابعوا تغطيتنا المباشرة للمواجهة التي تجمع المنتخب الأمريكي بنظيره التركي فجر اليوم الجمعة، في ختام منافسات دور المجموعات لبطولة كأس العالم 2026.
تدخل الولايات المتحدة هذا اللقاء بأريحية تامة متربعة على صدارة المجموعة بـ 6 نقاط إثر انتصارين على باراغواي وأستراليا. في المقابل، يخوض المنتخب التركي مباراة "تحصيل حاصل" باحثا عن حفظ ماء الوجه وفوز شرفي يودع به البطولة بعد هزيمتين متتاليتين.
تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 5:00 صباحا بتوقيت الدوحة ومكة المكرمة، وتُبث عبر شاشة بي إن سبورتس ماكس 1 (beIN Sports Max 1).
تابعوا معنا أحداث وتفاصيل المباراة، حيث نوافيكم بأبرز الهجمات والأهداف فور حدوثها.. ابقوا معنا.