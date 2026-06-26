مباراة مباشرةمباراة مباشرة,
مباشر مباراة العراق ضد السنغال في كأس العالم 2026.. لحظة بلحظة
Published On 26/6/2026|
آخر تحديث: 20:45 (توقيت مكة)
مباشر مباراة العراق ضد السنغال في كأس العالم 2026.. لحظة بلحظة
أهلاً بكم في تغطيتنا المباشرة لمباراة الفرصة الأخيرة بين "أسود الرافدين" و"أسود التيرانغا" بختام دور المجموعات لمونديال 2026.
على ملعب "بي إم أو فيلد"، يواجه المنتخب العراقي نظيره السنغالي الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة وبغداد والدوحة والقاهرة، في صراع لا يقبل القسمة على اثنين.
يدخل المنتخبان المواجهة المصيرية بظروف متطابقة ورصيد خالٍ من النقاط بعد تعثرهما أمام النرويج وفرنسا. وتعتبر المباراة طوق النجاة الأخير للطرفين؛ إذ يتحتم على رفاق ساديو ماني حصد النقاط الثلاث لتعويض الجماهير عن أخطائهم الدفاعية الأخيرة. في المقابل، يسعى رجال المدرب غراهام أرنولد لاستغلال هشاشة السنغال الدفاعية، لاقتناص فوز ثمين ينعش آمال العراق في بلوغ الدور التالي كأحد أفضل الثوالث.
تابعوا معنا أبرز الأحداث لحظة بلحظة