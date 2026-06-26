مباشر مباراة أستراليا ضد باراغواي في كأس العالم 2026
مباشر مباراة أستراليا ضد باراغواي في كأس العالم 2026
تتجه الأنظار إلى ملعب "ليفي" في سانتا كلارا بولاية كاليفورنيا لقمة المجموعة الرابعة والمواجهة المصيرية التي تجمع المنتخب الأسترالي بنظيره الباراغواياني، في صراع لا يقبل القسمة على اثنين لبلوغ الأدوار الإقصائية من مونديال 2026.
حسابات معقدة وفرص مفتوحة بعد انطلاقة قوية لكتيبة المدرب "توني بوبوفيتش" والفوز المفاجئ على تركيا (2-0)، عادت أوراق الأستراليين لتختلط إثر الخسارة أمام الولايات المتحدة بالنتيجة ذاتها. واليوم، تبدو الاحتمالات مفتوحة على مصراعيها؛ فالفوز أو التعادل لأي من الفريقين سيكون كافياً لحجز تذكرة العبور إلى دور الـ32، أما الخسارة.. فستدخل بصاحبها في نفق مظلم من الحسابات المعقدة والانتظار.
هل تواصل أستراليا مغامرتها أم تقتنص باراغواي بطاقة العبور؟
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