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مباشر مباراة كوت ديفوار ضد كوراساو في كأس العالم.. لحظة بلحظة
Published On 25/6/2026|
آخر تحديث: 26/6/2026 00:19 (توقيت مكة)
مباشر مباراة كوت ديفوار ضد كوراساو في كأس العالم.. لحظة بلحظة
يستضيف ملعب لينكون فايننشال مباراة كوت ديفوار ضد كوراساو في الجولة الثالثة من دور المجموعات.
يسعى منتخب كوت ديفوار إلى تحقيق الفوز أمام كوراساو من أجل خطف بطاقة التأهل والعبور إلى دور الـ32 في المونديال.
واستهل منتخب "الأفيال" مشواره في كأس العالم عام 2026 بفوز ثمين أمام الإكوادور بهدف نظيف حمل توقيع أماد ديالو في الوقت القاتل.
القنوات الناقلة لمباراة كوت ديفوار ضد كوراساو
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