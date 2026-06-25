مباشر مباراة المكسيك ضد التشيك في كأس العالم 2026.. لحظة بلحظة
مباشر مباراة المكسيك ضد التشيك في كأس العالم 2026.. لحظة بلحظة
تبدأ الجزيرة رياضة في التغطية المباشرة للمباراة قبل ساعة من انطلاقها (الرابعة صباحا (04:00) بتوقيت مكة المكرمة والدوحة).
يحتضن ملعب أزتيكا التاريخي في العاصة المكسيكية مكسيكو سيتي، مباراة المكسيك والتشيك اليوم في الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الأولى بكأس العالم 2026 في أمريكا والمكسيك وكندا.
وستكون الدوافع مختلفة لدى الطرفين، حيث ضمن منتخب المكسيك بالفعل التأهل إلى دور الـ32 كمتصدر للمجموعة، بينما يدخل المنتخب التشيكي ، المباراة بشعار "لا بديل عن الفوز" من أجل الإبقاء على آماله في بلوغ الأدوار الإقصائية.
وكان المنتخب المكسيكي قد نجح في فرض نفسه كأحد أبرز منتخبات الدور الأول حتى الآن، بعدما استهل مشواره في البطولة بفوز مستحق على جنوب
أفريقيا 2-0 في الافتتاح، قبل أن يواصل نتائجه الإيجابية ويتغلب على كوريا الجنوبية بهدف نظيف في الجولة الثانية، وحصد أصحاب الأرض ست نقاط كاملة من مباراتين، مع الحفاظ على نظافة شباكهم، ليضمنوا صدارة المجموعة الأولى بغض النظر عن نتيجة الجولة الأخيرة.