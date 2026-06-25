مباشر مباراة ألمانيا ضد الإكوادور في كأس العالم 2026
مباشر مباراة ألمانيا ضد الإكوادور في كأس العالم 2026
يحتضن ملعب ميتلايف مواجهة قوية تجمع بين منتخب الإكوادور ونظيره الألماني ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الخامسة في كأس العالم 2026، في لقاء يحمل أهمية كبيرة للطرفين، وإن كانت الحسابات مختلفة تمامًا بينهما.
ويدخل المنتخب الألماني المباراة بأريحية كبيرة بعدما ضمن رسميًا التأهل إلى دور الـ32، عقب تحقيقه انتصارين متتاليين وضعاه في صدارة المجموعة برصيد 6 نقاط وفارق أهداف مميز بلغ 7 أهداف كاملة. وكان "المانشافت" قد حسم بطاقة العبور بعد فوزه المثير على كوت ديفوار بنتيجة 2-1، رغم تأخره في النتيجة خلال المباراة.
في المقابل، يجد منتخب الإكوادور نفسه في موقف معقد قبل الجولة الحاسمة، بعدما اكتفى بنقطة واحدة من من تعادل أمام كوراساو وهزيمة من كوت ديفوار في أول مباراتين، ليحتل المركز الثالث بفارق أهداف -1.
القنوات الناقلة ألمانيا ضد الإكوادور في كأس العالم 2026
- beIN SPORTS MAX
ويمكنكم متابعة التغطية المباشرة للمباراة عبر موقع الجزيرة نت.