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مباشر مباراة كرواتيا ضد بنما في كأس العالم 2026.. لحظة بلحظة
Published On 24/6/2026
مباشر مباراة كرواتيا ضد بنما في كأس العالم 2026.. لحظة بلحظة
يحتضن ملعب "تورونتو" بكندا مواجهة قوية لا تقبل القسمة على اثنين بين منتخبي كرواتيا وبنما لحساب الجولة الثانية من المجموعة الثانية عشرة في نهائيات كأس العالم 2026.
المباراة تمثل الفرصة الأخيرة لكلا الطرفين للتمسك بآمال التأهل بعد تعثرهما في جولة الافتتاح التي أربكت حسابات المدربين واللاعبين على حد سواء.
دخل المنتخبان البطولة بآمال عريضة تليق بطموحات جماهيرهما، لكن الجولة الأولى جاءت مخيبة لآمالهما بعد مواجهات بدنية وفنية شرسة، حيث سقط منتخب كرواتيا، وصيف مونديال 2018 وثالث مونديال 2022، في مواجهة مثيرة وهجومية أمام إنجلترا بنتيجة 2-4، بينما تجرعت بنما خسارة مريرة وقاتلة أمام غانا 0-1.
- المجموعة: 12
- الملعب: ملعب "تورونتو" بكندا
- التوقيت: فجر الأربعاء الساعة الثانية بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.
تبدأ التغطية المباشرة للجزيرة رياضة لتفاصيل المباراة لحظة بلحظة عند الساعة الواحدة فجرا.