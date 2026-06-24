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مباشر مباراة قطر ضد البوسنة والهرسك في كأس العالم 2026.. لحظة بلحظة
Published On 24/6/2026
مباشر مباراة قطر ضد البوسنة والهرسك في كأس العالم 2026.. لحظة بلحظة
تُعد مواجهة البوسنة والهرسك وقطر في كأس العالم 2026 الأولى بين المنتخبين في البطولة، رغم أن تاريخ مواجهاتهما يعود إلى مباراتين وديتين سابقتين، فازت قطر في الأولى بهدفين دون رد في يناير/كانون الثاني 2000، قبل أن يفرض التعادل نفسه بنتيجة 1-1 في أغسطس/آب 2010.
وتحمل هذه المباراة طابعا خاصا للبوسنة والهرسك، إذ يواجه المنتخب الآسيوي للمرة الثانية فقط في تاريخ مشاركاته بالمونديال، بعد فوزه الوحيد على إيران 3-1 في نسخة 2014.
وتجري مباراة قطر ضد البوسنة والهرسك اليوم على ملعب لومن فيلد في سياتل الأمريكية. وضربة بدايتها في الساعة العاشرة مساء (22:00) بتوقيت قطر والسعودية ومصر، و(20:00) بتوقيت الجزائر والمغرب وتونس.
نواصل العمل استعداداً لمواجهة البوسنة! 🔥💪#العنابي#علمنا_عالي pic.twitter.com/mYcLD6PWIJ
— الاتحاد القطري لكرة القدم (@QFA) June 22, 2026