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مباشر مباراة سويسرا ضد كندا في كأس العالم 2026.. لحظة بلحظة
Published On 24/6/2026
مباشر مباراة سويسرا ضد كندا تنقل الجزيرة رياضة تغطيتها المباشرة لحظة بلحظة مساء اليوم الأربعاء ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات لكأس العالم 2026.
ويحتضن ملعب بي سي بليس فانكوفر المواجهة التي تنطلق الساعة العاشرة مساء (22:00) بتوقيت السعودية وقطر ومصر، الحادية عشرة (23:00) بتوقيت الإمارات.
القنوات الناقلة لمباراة سويسرا وكندا
- beIN Sports MAX 2
تبدأ الجزيرة رياضة في التغطية المباشرة للمباراة قبل ساعتين من انطلاقها.
يحتل منتخب كندا صدارة المجموعة برصيد 4 نقاط، يليه بالرصيد نفسه منتخب سويسرا، لكن كندا تتفوق في فارق الأهداف.
فاز منتخب سويسرا على البوسنة والهرسك بنتيجة 4-1 وتعادل مع قطر 1-1، أما منتخب كندا ففاز على قطر بسداسية وتعادل مع البوسنة والهرسك 1-1.