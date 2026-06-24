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مباشر.. مباراة البرازيل ضد أسكتلندا في كأس العالم.. لحظة بلحظة
Published On 24/6/2026
مباشر.. مباراة البرازيل ضد أسكتلندا فجر الخميس ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات لكأس العالم 2026. لى الجزيرة نت رياضة. /sport/
يحتضن ملعب "هارد روك" المواجهة التي تنطلق الساعة الواحدة صباحا بتوقيت السعودية وقطر، الثانية صباحا بتوقيت الإمارات.
القنوات الناقلة لمباراة البرازيل وأسكتلندا
- beIN Max 1
- beIN Max 5
كما يمكنكم متابعة أحداث المباراة لحظة بلحظة من خلال البث المباشر للجزيرة نت.
تتصدر البرازيل المجموعة برصيد 4 نقاط بفارق الأهداف عن المغرب، ويأتي منتخب أسكتلندا في المركز الثالث بينما تتذيل هايتي بدون نقاط.
تعادلت البرازيل مع المغرب بنتيجة 1-1 في الجولة الأولى قبل أن تتغلب على هايتي بثلاثية نظيفة.