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مباشر.. مباراة البرازيل ضد أسكتلندا في كأس العالم.. لحظة بلحظة

محمد سلحاني
Published On 24/6/2026

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مباشر.. مباراة البرازيل ضد أسكتلندا فجر الخميس ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات لكأس العالم 2026. لى الجزيرة نت رياضة. /sport/

يحتضن ملعب "هارد روك" المواجهة التي تنطلق الساعة الواحدة صباحا بتوقيت السعودية وقطر، الثانية صباحا بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة البرازيل وأسكتلندا

  • beIN Max 1
  • beIN Max 5

كما يمكنكم متابعة أحداث المباراة لحظة بلحظة من خلال البث المباشر للجزيرة نت.

تتصدر البرازيل المجموعة برصيد 4 نقاط بفارق الأهداف عن المغرب، ويأتي منتخب أسكتلندا في المركز الثالث بينما تتذيل هايتي بدون نقاط.

تعادلت البرازيل مع المغرب بنتيجة 1-1 في الجولة الأولى قبل أن تتغلب على هايتي بثلاثية نظيفة.

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