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مباشر مباراة كولومبيا ضد الكونغو الديمقراطية في كأس العالم 2026.. لحظة بلحظة
Published On 24/6/2026
مباشر مباراة كولومبيا ضد الكونغو الديمقراطية في كأس العالم 2026
ملعب غوادالاخارا، يستضيف مواجهة قوية بين كولومبيا والكونغو الديمقراطية ضمن منافسات المجموعة الحادية عشرة من الجولة الثانية لدور المجموعات في بطولة كأس العالم.
ويطمح منتخب كولومبيا في فوز جديد يمنحه أريحية التأهل والصدارة، بينما يطارد الكونغوليون حلم تحقيق مفاجأة جديدة أمام منتخب آخر كبير، بعد الخروج بنقطة ضد البرتغال.ويدخل المنتخب الكولومبي المباراة بمعنويات مرتفعة بعدما استهل مشواره في البطولة بفوز مهم على أوزبكستان بنتيجة 3-1، في المقابل تعادلت الكونغو الديمقراطية 1-1 مع البرتغال أحد أبرز المرشحين للتأهل عن المجموعة.
تفاصيل مباراة كولومبيا ضد الكونغو الديمقراطية
- المجموعة: 11
- الملعب: غوادالاخارا بالمكسيك
- التوقيت: الساعة الخامسة صباحا بتوقيت مكة المكرمة والدوحة والقاهرة.
تبدأ التغطية المباشرة للجزيرة رياضة لتفاصيل المباراة لحظة بلحظة قبل ساعة من انطلاق المواجهة (السادسة بتوقيت غرينتش).