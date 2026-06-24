مباراة مباشرةمباراة مباشرة,
مباشر مباراة المغرب ضد هايتي في كأس العالم 2026.. لحظة بلحظة
Published On 24/6/2026|
آخر تحديث: 22:56 (توقيت مكة)
مباشر مباراة المغرب ضد هايتي في كأس العالم 2026.. لحظة بلحظة
تبدأ الجزيرة رياضة في التغطية المباشرة للمباراة قبل ساعتين من انطلاقها (الحادية عشرة مساء (23:00) بتوقيت مكة المكرمة والدوحة).
ويستضيف ملعب أتلانتا مباراة المغرب ضد هايتي في الجولة الثالثة من دور المجموعات لكأس العالم، في مباراة قد تمنح "أسود الأطلس" بطاقة التأهل إلى دور الـ32.
وافتتح المنتخب المغربي (4 نقاط) مشواره بتعادل ثمين أمام البرازيل بنتيجة 1-1، قبل أن يحقق فوزا صعبا على اسكتلندا بهدف دون رد حمل توقيع إسماعيل صيباري.
في المقابل، يخوض منتخب هايتي (بلا نقاط) المباراة الأخيرة له في البطولة بعدما انتهت آماله في مشاركته التاريخية، وهي الأولى له في كأس العالم منذ نسخة عام 1974.
القنوات الناقلة لمباراة المغرب ضد هايتي في مونديال 2026
- بي إن سبورتس ماكس 3
- بي إن سبورتس ماكس 6
- المجموعة: الثالثة
- الملعب: أتلانتا
- التوقيت: فجر الخميس الساعة الواحدة (01:00) بتوقيت الأردن والسعودية وقطر ومصر، والحادية عشرة مساء الأربعاء (23:00) بتوقيت الجزائر والمغرب وتونس.