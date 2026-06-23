مباشر البرتغال ضد أوزبكستان في كأس العالم.. لحظة بلحظة
مباشر مباراة البرتغال ضد أوزبكستان في كأس العالم 2026.. لحظة بلحظة
مباراة البرتغال وأوزبكستان أهمية مضاعفة بالنظر إلى وضعية المجموعة، حيث قد يضع الفوز البرتغال بقيادة نجمها كريستيانو رونالدو في موقف مريح قبل الجولة الأخيرة، بينما سيمنح أوزبكستان فرصة إحياء آمالها في التأهل. أما التعثر مجددا فقد يعقد حسابات المنتخبين ويؤجل حسم مصيرهما إلى الجولة الثالثة.
ويحتل المنتخب البرتغالي المركز الثالث في المجموعة 11 برصيد نقطة واحدة، بعد تعادله المخيب أمام الكونغو الديمقراطية بنتيجة 1-1 في الجولة الافتتاحية، بينما يحتل منتخب أوزبكستان المركز الرابع بخسارته أمام كولومبيا بنتيجة 1-3.
وعلى الورق تبدو الأفضلية لصالح البرتغال بفضل جودة لاعبيها وخبرتهم الكبيرة في البطولات الكبرى، لكن مفاجآت كأس العالم تبقى واردة دائما، وهو ما يجعل المواجهة مفتوحة على جميع الاحتمالات في واحدة من أبرز مباريات الجولة.
تفاصيل مباراة البرتغال ضد أوزبكستان
- المجموعة: 11
- الملعب: إن آر جي هيوستن
- التوقيت: اليوم الساعة الثامنة مساء بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.
تبدأ التغطية المباشرة للجزيرة رياضة لتفاصيل المباراة لحظة بلحظة ابتداءً من الساعة السادسة مساء (الخامسة بتوقيت غرينتش).