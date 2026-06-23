مباراة مباشرةمباراة مباشرة,
مباشر مباراة إنجلترا ضد غانا في كأس العالم 2026.. لحظة بلحظة
Published On 23/6/2026|
آخر تحديث: 22:43 (توقيت مكة)
مباشر مباراة إنجلترا ضد غانا في كأس العالم 2026.. لحظة بلحظة
مواجهة اليوم بين إنجلترا وغانا في بوسطن تعد فرصة لحجز مكانهما في دور خروج المغلوب من المونديال، بعدما استهل كلا المنتخبين مشواره بالفوز في مباراته الافتتاحية في المجموعة 12.
وبدأت إنجلترا مشوارها بفوز مثير بنتيجة 4-2 على كرواتيا، بينما تغلبت غانا 1-0 على بنما، ليتساوى الفريقان في الرصيد قبل هذه المواجهة التي قد تكون حاسمة.
وأظهر المنتخب الملقب بالنجوم السوداء انضباطا وهدوءا في التغلب على بنما، إذ ضمن هدفا متأخرا النقاط الثلاث ليجعلها تقترب من بلوغ أدوار خروج المغلوب لأول مرة منذ عام 2010.
- المجموعة: 12
- الملعب: ملعب جيليت
- التوقيت: اليوم الساعة الـ11 مساء بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.
تبدأ التغطية المباشرة للجزيرة رياضة لتفاصيل المباراة لحظة بلحظة ابتداءً من الساعة التاسعة مساء (السادسة بتوقيت غرينتش).