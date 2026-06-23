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مباشر مباراة الجزائر ضد الأردن في كأس العالم 2026.. لحظة بلحظة
Published On 23/6/2026
مباشر مباراة الجزائر ضد الأردن في كأس العالم 2026.. لحظة بلحظة
تغطية مباشرة للمواجهة العربية بين منتخبي الجزائر والأردن في الجولة الثانية للمجموعة العاشرة بكأس العالم 2026 لكرة القدم.
واستهل المنتخب الأردني مشواره في المونديال بخسارة أمام النمسا 1-3 في 16 يونيو/حزيران، وتعرض نظيره الجزائري لخسارة قاسية أمام الأرجنتين بثلاثية نظيفة في مباراته الأولى.
مباشر مباراة الجزائر ضد الأردن.. الموعد
تقام مباراة الجزائر ضد الأردن اليوم الثلاثاء 23 يونيو/حزيران 2026 على ملعب ليفاي بولاية كاليفورنيا الأمريكية.
وتنطلق المباراة الساعة السادسة صباحا (06:00) بتوقيت الأردن والسعودية وقطر ومصر، (04:00) فجرا بتوقيت الجزائر والمغرب وتونس.