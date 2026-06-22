مباشر مباراة مصر ضد نيوزيلندا في كأس العالم 2026.. لحظة بلحظة
مباشر مباراة مصر ضد نيوزيلندا في كأس العالم 2026.. لحظة بلحظة
مباشر مباراة مصر ضد نيوزيلندا في كأس العالم 2026، حيث يحتضن ملعب "بي سي بليس" المواجهة المرتقبة التي تجمع بين منتخبي مصر ونيوزيلندا، لحساب الجولة الثانية من منافسات المجموعة السابعة في نهائيات كأس العالم 2026.
ويسعى كلا الفريقين إلى اقتناص نقاط الفوز الأولى لهما في المونديال، بعد أن استهل كل منهما مشواره في الجولة الافتتاحية بنقطة تعادل وحيدة.
موعد مباراة مصر ضد نيوزيلندا في كأس العالم
تقام مباراة مصر ضد نيوزيلندا اليوم الإثنين 22 يونيو/حزيران 2026 بملعب "بي سي بليس" في فانكوفر الكندية.
تنطلق المباراة بين المنتخبين في الساعة الرابعة فجرا (04:00) بتوقيت مصر والسعودية وقطر، و(02:00) فجرا بتوقيت تونس والجزائر والمغرب.
قنوات البث الناقلة لمباراة مصر ضد نيوزيلندا
تملك شبكة قنوات "بي إن سبورتس" حقوق بث مباريات كأس العالم 2026.
تبث مباراة مصر ضد نيوزيلندا عبر قنوات
- beIN SPORTS MAX 2
- beIN SPORTS MAX 4
كما يمكنكم متابعة تغطية حية ومباشرة لحظة بلحظة للمباراة عبر موقع الجزيرة نت.