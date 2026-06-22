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مباشر مباراة العراق ضد فرنسا في كأس العالم 2026.. لحظة بلحظة
Published On 22/6/2026
مباشر مباراة العراق ضد فرنسا في كأس العالم 2026.. لحظة بلحظة
مباشر مباراة العراق ضد فرنسا في كأس العالم، حيث يلاقي منتخب العراق نظيره الفرنسي في الجولة الثانية من منافسات المجموعة التاسعة لمونديال 2026.
وستكون مهمة أسود الرافدين صعبة جدا أمام منتخب مدجج بالنجوم يسعى للمنافسة على اللقب العالمي.
مباشر مباراة العراق ضد فرنسا في كأس العالم 2026.. لحظة بلحظة
مباراة العراق ضد فرنسا في كأس العالم ذات أهداف متباينة، إذ يسعى الفرنسيون لضمان التأهل المبكر للدور الثاني فيما يطمح العراق للحفاظ على آمال التأهل.
موعد مباراة العراق ضد فرنسا في كأس العالم
تقام مباراة العراق ضد فرنسا الثلاثاء 23 يونيو/حزيران 2026، على ملعب لينكولن فاينانشال فيلد.
وتنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت غرينيتش، الحادية عشرة بتوقيت باريس ومنتصف الليل بتوقيت مكة المكرمة والدوحة والقاهرة وبغداد.
القنوات الناقلة لمباراة العراق ضد فرنسا
- beIN SPORTS MAX 2
- beIN SPORTS MAX 4
- beIN SPORTS MAX 5
كما يمكنكم متابعة تغطية حية ومباشرة لحظة بلحظة للمباراة عبر موقع الجزيرة نت.