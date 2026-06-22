مباشر مباراة الأرجنتين ضد النمسا في كأس العالم 2026.. لحظة بلحظة
مباشر مباراة الأرجنتين والنمسا ضد نيوزيلندا في كأس العالم 2026.. لحظة بلحظة
يحتضن ملعب إيه تي آند تي بولاية تكساس الأمريكية مباراة الأرجنتين والنمسا ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة العاشرة بكأس العالم 2026.
واستهل المنتخب الأرجنتيني مشواره في البطولة بفوز كبير على الجزائر بثلاثية نظيفة في 16 يونيو/حزيران الجاري، حملت جميعها توقيع قائده ليونيل ميسي، ليواصل "التانغو" سلسلة نتائجه الإيجابية بتحقيق ثمانية انتصارات متتالية في مختلف المسابقات.
في المقابل، افتتح المنتخب النمساوي مشاركته بفوز على الأردن بنتيجة 3-1 في المباراة التي أقيمت على ملعب منطقة خليج سان فرانسيسكو، ليحافظ على سجله الخالي من الهزائم للمباراة السادسة تواليا. وسجل رومانو شميد وماركو أرناوتوفيتش أهداف المنتخب النمساوي في اللقاء.
ويتقاسم المنتخبان صدارة المجموعة برصيد 3 نقاط لكل منهما، فيما يحتل الأردن والجزائر المركزين الثالث والرابع من دون نقاط.
وكان آخر لقاء جمع المنتخبين في مايو/أيار 1990، وانتهى بالتعادل 1-1.
قنوات البث الناقلة لمباراة الأرجنتين ضد النمسا
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ميسي يقود هجوم الأرجنتين
يتصدر ليونيل ميسي قائمة هدافي الأرجنتين في البطولة بعد تسجيله ثلاثية في المباراة الافتتاحية أمام الجزائر، بينما يتقاسم رومانو شميد وماركو أرناوتوفيتش صدارة هدافي النمسا بعد تسجيلهما أمام الأردن.
ويعيش المنتخب الأرجنتيني فترة مميزة على الصعيدين الهجومي والدفاعي، إذ سجل أهدافا في آخر 8 مباريات خاضها في مختلف المسابقات، منذ تعادله من دون أهداف أمام الإكوادور في تصفيات كأس العالم خلال سبتمبر/أيلول 2025.