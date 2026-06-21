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مباشر مباراة السعودية ضد إسبانيا في كأس العالم 2026.. لحظة بلحظة
Published On 21/6/2026
مباشر مباراة السعودية ضد إسبانيا في كأس العالم 2026.. لحظة بلحظة
يواجه المنتخب السعودي نظيره الإسباني في المجموعة الثامنة (إتش)، بعدما تعادل "لاروخا" مع الرأس الأخضر في المباراة الافتتاحية.
تنطلق المباراة التي ستقام على ملعب "مرسيدس بنز" في أتلانتا في تمام الساعة 12:00 ظهرا بالتوقيت المحلي (16:00 بتوقيت غرينتش).
كان بطل أوروبا قد اكتفى بالتعادل السلبي أمام الرأس الأخضر -الذي يشارك لأول مرة- في مباراتهما الأولى، في حين تعادلت السعودية 1-1 مع أوروغواي في مباراتها الافتتاحية.
وتلعب أوروغواي ضد الرأس الأخضر في وقت لاحق من يوم الأحد.