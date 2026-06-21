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مباشر مباراة إيران ضد بلجيكا في كأس العالم 2026.. لحظة بلحظة
Published On 21/6/2026|
آخر تحديث: 21:27 (توقيت مكة)
مباشر مباراة إيران ضد بلجيكا في كأس العالم 2026.. لحظة بلحظة
في إطار الجولة الثانية من منافسات المجموعة السابعة لكأس العالم 2026 لكرة القدم، يستضيف ملعب لوس أنجلوس المواجهة التاريخية الأولى التي تجمع بين المنتخب البلجيكي ونظيره الإيراني.
يدخل المنتخبان اللقاء بطموح حصد النقاط الثلاث بعد اكتفائهما بنقطة التعادل في الجولة الافتتاحية؛ حيث تعادلت بلجيكا مع مصر (1-1)، وخطفت إيران تعادلا مثيرا من نيوزيلندا (2-2).
يسعى "الشياطين الحمر" لإنهاء سلسلة تعثرات استمرت لثلاث مباريات مونديالية وكسر صيامهم التهديفي، بينما تطمح إيران لتجنب الخسارة في أول مباراتين بنسخة واحدة للمرة الأولى تاريخيا.