مباشر مباراة تونس ضد اليابان في كأس العالم 2026.. لحظة بلحظة
مباشر مباراة تونس ضد اليابان في كأس العالم 2026.. لحظة بلحظة
مباشر مباراة تونس ضد اليابان في كأس العالم، حيث يواجه المنتخب التونسي، الذي قدم بالفعل إحدى أكثر القصص إثارة في المونديال الحالي، نظيره الياباني القوي، في الجولة الثانية بالمجموعة السادسة من مرحلة المجموعات للمسابقة.
يلتقي المنتخب التونسي نظيره الياباني في مواجهة ستكون استثنائية لكونها المباراة رقم 1000 في تاريخ كأس العالم، وسيحتضنها ملعب مونتيري بالمكسيك.
مباشر مباراة تونس ضد اليابان في كأس العالم 2026.. لحظة بلحظة
يتطلع منتخب تونس لاستعادة اتزانه من جديد وإحياء آماله في التأهل للأدوار الإقصائية ببطولة كأس العالم لكرة القدم 2026، التي تقام حاليا في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.
ويتواجد منتخب تونس في المركز الرابع بترتيب المجموعة بلا نقاط.
موعد مباراة تونس ضد اليابان
تقام المباراة اليوم الأحد 21 يونيو/حزيران على ملعب مونتيري غوادلوب بمدينة مونتيري المكسيكية.
وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السابعة صباحا (7:00) بتوقيت السعودية والدوحة ومصر، والساعة الثامنة صباحا (8:00) بتوقيت الإمارات، والساعة الخامسة صباحا (5:00) بتوقيت تونس، والساعة الواحدة ظهرا (13:00) بتوقيت اليابان.
قنوات البث الناقلة لمباراة تونس ضد اليابان
beIN SPORTS MAX 2
beIN SPORTS MAX 4
beIN SPORTS MAX 4K HDR
كما يمكن متابعة تغطية حية ومباشرة بكافة التفاصيل للمواجهة عبر موقع الجزيرة نت.