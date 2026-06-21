مباشر مباراة الإكوادور ضد كوراساو في كأس العالم 2026.. لحظة بلحظة
مباشر مباراة الإكوادور ضد كوراساو في كأس العالم 2026
يحتضن استاد "جي إي إتش إيه" في ملعب أروهيد بمدينة كانساس سيتي الأمريكية مواجهة مصيرية لا تقبل القسمة على اثنين تجمع بين المنتخب الإكوادوري ونظيره منتخب كوراساو، لحساب الجولة الثانية من منافسات المجموعة الخامسة لبطولة كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.
مباشر مباراة الإكوادور ضد كوراساو في كأس العالم 2026
ويدخل المنتخبان اللقاء بشعار "الخطأ ممنوع" بعد تجرعهما مرارة الهزيمة في الجولة الافتتاحية؛ حيث خسرت الإكوادور بصعوبة بالغة أمام كوت ديفوار بهدف قاتل في اللحظات الأخيرة، بينما تلقت كوراساو، التي تسجل حضورها المونديالي الأول في التاريخ، خسارة قاسية على يد الماكينات الألمانية بنتيجة (1-7) مما يجعل هذه المواجهة بمثابة الفرصة الأخيرة والملحة لكلا المنتخبين للحفاظ على آمالهما في خطف إحدى بطاقات التأهل إلى دور الـ 32.
موعد مباراة الإكوادور ضد كوراساو في كأس العالم 2026
تُقام مباراة الإكوادور ضد كوراساو في كأس العالم 2026 فجر االيوم الأحد 21 يونيو/حزيران، عند الساعة 3:00 فجراً بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة وبيروت والدوحة.
القنوات الناقلة لمباراة الإكوادور ضد كوراساو في كأس العالم 2026
- beIN Sport Max 1
- beIN Sport Max 3
كما يمكنكم متابعة تغطية حية ومباشرة لحظة بلحظة للمباراة عبر موقع الجزيرة نت.