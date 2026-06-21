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مباشر مباراة أوروغواي ضد الرأس الأخضر في كأس العالم 2026.. لحظة بلحظة
Published On 21/6/2026
مباشر مباراة أوروغواي ضد الرأس الأخضر في كأس العالم 2026.. لحظة بلحظة
تغطية مباشرة لمواجهة أوروغواي والرأس الأخضر في الجولة الثانية للمجموعة الثامنة بكأس العالم عام 2026 لكرة القدم، والتي تقام على ملعب "هارد روك" في ميامي الأمريكية.
يدخل المنتخبان اللقاء وفي جعبة كل منهما نقطة واحدة، ضمن مجموعة تتصدرها إسبانيا برصيد 4 نقاط. ويسعى منتخب الرأس الأخضر لمواصلة كتابة التاريخ بعد تعادله السلبي التاريخي والمفاجئ أمام إسبانيا في الجولة الافتتاحية. في المقابل، يطمح منتخب أوروغواي لتقديم أداء أكثر إقناعا ومحو الصورة الباهتة التي ظهر بها خلال تعادله الصعب مع السعودية.
تنطلق صافرة البداية بصوت الحكم النرويجي إسبن إسكاس في تمام الساعة 1:00 صباحا بتوقيت مكة المكرمة والدوحة والقاهرة.
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