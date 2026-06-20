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مباشر مباراة هولندا ضد السويد في كأس العالم 2026.. لحظة بلحظة
Published On 20/6/2026|
آخر تحديث: 18:41 (توقيت مكة)
مباشر مباراة هولندا ضد السويد في كأس العالم 2026.. لحظة بلحظة
يتواجه المنتخبان الهولندي والسويدي اليوم في هيوستن ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة السادسة.
وتتصدر السويد حاليا المجموعة السادسة بعد فوز ساحق بنتيجة 5-1 على تونس في مباراتها الافتتاحية، بينما تعادلت هولندا بشكل مثير بنتيجة 2-2 مع اليابان.
القنوات الناقلة لمباراة هولندا والسويد
تقام المباراة اليوم الساعة الثامنة بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، على ملعب إن آر جي، هيوستن الذي يتسع لأكثر من 72 ألف متفرج.
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المواجهات التاريخية
التقى هذان الفريقان بانتظام على مر السنين. وجاءت النتائج متقاربة نسبيا في المباريات الـ 25:
- فازت هولندا 12 مرة
- فازت السويد 8 مرات
- تعادلا 5 مرات
تجدر الإشارة إلى أن هذه هي المرة الأولى التي يلعب فيها المنتخبان ضد بعضهما منذ تسع سنوات.
نظام التأهل في مونديال 2026
يتأهل إلى دور الـ32 صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة، إضافة إلى أفضل ثمانية منتخبات تحتل المركز الثالث.