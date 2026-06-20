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مباشر مباراة تركيا ضد باراغواي في كأس العالم 2026.. لحظة بلحظة
Published On 20/6/2026|
آخر تحديث: 06:57 (توقيت مكة)
مباشر مباراة تركيا ضد باراغواي في كأس العالم 2026.. لحظة بلحظة
يدخل المنتخب التركي غمار البطولة بآمال عريضة، إلا أنه اصطدم بخسارة مفاجئة أمام المنتخب الأسترالي بهدفين دون رد (2-0).
على الجانب الآخر، تجرع منتخب باراغواي مرارة هزيمة قاسية أمام الولايات المتحدة بنتيجة (4-1). ويجد ممثل أمريكا الجنوبية نفسه مطالبا بإصلاح أخطائه الدفاعية الفادحة بشكل عاجل، واضعا ثقته في نجمه الهجومي خوليو إنسيسو لصناعة الفارق.
مباشر مباراة تركيا ضد باراغواي في كأس العالم.. الموعد
تقام المباراة فجر اليوم السبت، حيث تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 06:00 صباحا بتوقيت مكة المكرمة والدوحة والقاهرة، والساعة 07:00 صباحا بتوقيت أبوظبي.
سنرافقكم من الآن وحتى نهاية المواجهة لتغطية كافة الأحداث والتفاصيل دقيقة بدقيقة.. فابقوا معنا.