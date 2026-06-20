مباشر مباراة ألمانيا ضد كوت ديفوار في كأس العالم 2026.. لحظة بلحظة
مباشر مباراة ألمانيا ضد كوت ديفوار في كأس العالم 2026.. لحظة بلحظة
تتواجه ألمانيا مع كوت ديفوار اليوم السبت على ملعب تورونتو في مواجهة بين فريقين لم يفقدا أي نقاط حتى الآن في بداية دور المجموعات من كأس العالم.
افتتحت ألمانيا مشوارها في البطولة بفوز كبير على كوراساو بنتيجة 7-1 14 يونيو/حزيران، حيث سجل كاي هافرتز هدفين. ويخوض المنتخب الألماني اللقاء بسلسلة من 10 انتصارات متتالية في جميع المسابقات.
في المقابل، حققت كوت ديفوار الفوز في مباراتها الأولى 14 يونيو/حزيران أيضًا، عندما تغلبت على الإكوادور 1-0 في فيلادلفيا، لتسجل انتصارها الرابع على التوالي. وسجل الهدف الوحيد في اللقاء اللاعب أماد ديالو. ويملك المنتخب الإيفواري في عام 2026 خمسة انتصارات مقابل خسارة واحدة.
وضعية المنتخبين
ويتصدر المنتخبان ترتيب المجموعة برصيد ثلاث نقاط لكل منهما، بينما تحتل الإكوادور المركز الثالث دون نقاط، وتأتي كوراساو في المركز الرابع دون نقاط.
وكان آخر لقاء جمع المنتخبين قد انتهى بالتعادل 2-2 في نوفمبر/تشرين الثاني 2009.
ويتصدر كاي هافرتز قائمة هدافي ألمانيا في بداية البطولة بعد تسجيله هدفين في شباك كوراساو، بينما يُعد أماد ديالو هداف كوت ديفوار بعد هدفه أمام الإكوادور.
ويظهر الفريقان فعالية هجومية واضحة، إذ سجلا في آخر 10 مباريات خاضاها في مختلف المسابقات.
وتُظهر أرقام ألمانيا الأخيرة أنها فازت في آخر ست مباريات، سجلت خلالها 25 هدفًا واستقبلت 6 أهداف، وكانت سباقة للتسجيل في خمس مباريات منها، مع تسجيل 12 هدفًا في الشوط الأول مقابل 4 أهداف استقبلتها قبل الاستراحة.
أما كوت ديفوار، فقد فازت في خمس مباريات وخسرت واحدة في آخر ست مواجهات، وسجلت 13 هدفًا مقابل استقبال 4 أهداف، وكانت المبادرة بالتسجيل في أربع مباريات، وسجلت 6 أهداف في الشوط الأول مقابل 3 أهداف استقبلتها قبل نهاية الشوط الأول.