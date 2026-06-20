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مباشر مباراة البرازيل ضد هايتي في كأس العالم 2026.. لحظة بلحظة
Published On 20/6/2026
مباشر مباراة البرازيل ضد هايتي في كأس العالم 2026.. لحظة بلحظة
يسعى المنتخب البرازيلي، المتوج باللقب خمس مرات، لتحقيق فوزه الأول في بطولة كأس العالم 2026 عندما يواجه نظيره منتخب هايتي.
وتنطلق المواجهة، التي تأتي ضمن منافسات المجموعة الثالثة ويستضيفها "ملعب فيلادلفيا" بالولايات المتحدة، في تمام الساعة 03:30 بتوقيت مكة المكرمة والدوحة والقاهرة، 8:30 مساء بالتوقيت المحلي (00:30 بتوقيت غرينتش).
وكان "السيليساو" -الذي يبحث عن معانقة الكأس الغائبة عن خزائنه منذ عام 2002- قد اكتفى بتعادل إيجابي (1-1) أمام المنتخب المغربي في مباراته الافتتاحية.
في المقابل، وفي أول ظهور مونديالي لها منذ 52 عاما، تكبدت هايتي خسارة بهدف دون رد (1-0) أمام إسكتلندا رغم تقديمها أداء قتاليا ومشرفا.