مباشر مباراة المغرب ضد مدغشقر الودية.. لحظة بلحظة

يحتضن ملعب الأمير مولاي عبد الله مباراة المغرب ضد مدغشقر الودية ضمن استعدادات أسود الأطلس لنهائيات كأس العالم عام 2026.

وتندرج المباراة ضمن المعسكر الإعدادي للمنتخب المغربي، الذي يسعى لاستغلال عاملي الأرض والجمهور لمواصلة عروضه القوية وتأكيد جاهزيته.

وتُعدّ المباراة ثاني اختبار إعدادي للمنتخب قبل المونديال، بعدما افتتح المغرب برنامج مبارياته الودية بمواجهة منتخب بوروندي في لقاء أُجري بمركب محمد السادس لكرة القدم خلف أبواب مغلقة.

يفتقد المغرب أمام مدغشقر خدمات كل من أشرف حكيمي ونايف أكرد وشمس الدين الطالبي.

موعد مباراة المغرب ضد مدغشقر

تقام المباراة اليوم الثلاثاء 2 يونيو/حزيران على ملعب الأمير مولاي عبد الله في الرباط.

وتنطلق صافرة البداية في تمام السادسة مساء (18:00) بتوقيت المغرب، الثامنة مساء (20:00) بتوقيت مصر والسعودية وقطر.

القنوات الناقلة لمباراة المغرب ضد مدغشقر

قنوات الرياضية المغربية

