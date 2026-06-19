مباشر مباراة أمريكا ضد أستراليا في كأس العالم 2026.. لحظة بلحظة
مباشر مباراة أمريكا ضد أستراليا في كأس العالم 2026.. لحظة بلحظة
تتجه الأنظار إلى المواجهة المرتقبة بين منتخب الولايات المتحدة ونظيره الأسترالي في الجولة الثانية من دور المجموعات في كأس العالم 2026، في لقاء يجمع منتخبين دخلا البطولة بقوة بعد تحقيقهما الفوز في الافتتاح.
ويحتضن ملعب لومن فيلد في مدينة سياتل بولاية واشنطن الأمريكية، المباراة اليوم الجمعة 19 يونيو/حزيران 2026، في الساعة العاشرة مساء (22:00) بتوقيت السعودية وقطر، (20:00) بتوقيت المغرب وتونس والجزائر.
تغطية مباشرة لمباراة أمريكا ضد أستراليا في المونديال
يعتمد المنتخب الأمريكي على أسلوب الاستحواذ والضغط العالي، مع الاعتماد على سرعة الأطراف وتحرك لاعبي الوسط لكسر التنظيم الدفاعي الأسترالي، الذي يُتوقع أن يلعب بدوره بأسلوب أكثر تحفظا مع الاعتماد على الهجمات المرتدة.
Inspiration for the next generation.
We are proud to play on Juneteenth. https://t.co/D8F3phJqk0 pic.twitter.com/0FxsrLBsgj
— U.S. Soccer Men’s National Team (@USMNT) June 19, 2026
في المقابل، يدخل المنتخب الأسترالي المباراة بمعنويات مرتفعة بعد فوزه المفاجئ على تركيا 2-0، في مباراة أكد فيها "السوكروز" قدرتهم على اللعب بصرامة تكتيكية وانضباط دفاعي واضح.
ويقود المدرب توني بوبوفيتش فريقا يعتمد على ثلاثة مدافعين والضغط البدني العالي، مع سرعة في التحول من الدفاع إلى الهجوم، ما يجعل الفريق خطيرا في المساحات المفتوحة.
وتكمن خطورة أستراليا في قدرتها على استغلال تقدم المنافس، إذ قد تمنح اندفاع الولايات المتحدة فرصا لهجمات مرتدة سريعة، عبر لاعبين يتميزون بالسرعة والاختراق.
Our first #FIFAWorldCup meeting against a host nation since 1974.
🎙️ What they said
📋 Team news
📊 Form and Rankings
📰 Read the United States vs #Socceroos Match Preview 👇https://t.co/knQFQgCj9T
— CommBank Socceroos (@Socceroos) June 19, 2026
وبين أسلوب أمريكي قائم على السيطرة والضغط، ومنهج أسترالي يعتمد على الانضباط والتحول السريع، تبدو المواجهة مرشحة لأن تكون واحدة من أبرز اختبارات التوازن التكتيكي في هذه الجولة من المونديال.