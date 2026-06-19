مباشر مباراة المغرب ضد إسكتلندا في كأس العالم 2026.. لحظة بلحظة
مباشر مباراة المغرب ضد إسكتلندا في كأس العالم 2026.. لحظة بلحظة
تغطية مباشرة لمباراة المغرب ضد إسكتلندا ضمن مباريات المجموعة الثالثة في كأس العالم 2026 لكرة القدم، التي تُقام لأول مرة بتنظيم مشترك بين 3 دول هي: الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.
ويدخل المنتخب الإسكتلندي اللقاء متصدرا المجموعة برصيد ثلاث نقاط، مستفيدا من تعادل المغرب مع البرازيل في الجولة الافتتاحية.
في المقابل، يتذيل منتخب هايتي الترتيب دون نقاط، بينما يملك كل من المغرب والبرازيل نقطة واحدة.
ملخص مباراة المغرب ضد البرازيل بالجولة الأولى
ملخص مباراة البرازيل والمغرب | دور المجموعات – كأس العالم FIFA 2026™
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— beIN SPORTS (@beINSPORTS) June 14, 2026
مباشر مباراة المغرب ضد إسكتلندا في كأس العالم 2026.. الموعد
تقام مباراة المغرب ضد إسكتلندا في كأس العالم 2026، اليوم السبت 20 يونيو/حزيران 2026، على ملعب جيليت (إستاد بوسطن).
وتنطلق صافرة بداية المباراة في الواحدة فجرا (01:00) بتوقيت مكة المكرمة والدوحة والقاهرة.
ويعادل هذا التوقيت الساعة 11:00 مساء يوم الخميس 18 يونيو/حزيران بتوقيت دول المغرب العربي (تونس والجزائر والمغرب).
مباشر مباراة المغرب ضد إسكتلندا في كأس العالم 2026.. قنوات البث الناقلة
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